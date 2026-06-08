Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова анонсировала новую удобную модель чекапов в Москве. Благодаря им москвичи смогут узнать биологический возраст и тип старения. По результатам чекапа человек получит персональные рекомендации по здоровью.

"Столица активно развивает и обновляет сеть Центров женского здоровья. Уже открыто 16 таких клиник, где женщины в комфортных условиях в рамках одной медорганизации могут получить полный спектр качественной медпомощи – от консультаций и диагностики до сопровождения беременности. В этом году сеть пополнится еще шестью центрами", – рассказала Ракова.

МГПУ запустил целевой набор для абитуриентов со всей страны. После выпуска студенты смогут гарантированно устроиться в учреждения города. Москва последовательно повышает требования к качеству педагогических кадров.