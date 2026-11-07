Ракета-носитель "Союз-2.1б" доставила на орбиту военный космический аппарат в интересах МО

Ракету-носитель "Союз-2.1б" успешно запустили с космодрома Плесецк. Министерство обороны опубликовало кадры со стартовой площадки. Ракета уже доставила на орбиту военный космический аппарат в интересах оборонного ведомства.

Шесть человек погибли при стрельбе в польском Кракове, еще 17 человек ранены, 13 из них находятся в тяжелом состоянии. Нападавший открыл огонь по случайным людям из движущейся машины. Трагедия произошла на рыночной площади в историческом центре города. Фигурант был ранен при задержании, его госпитализировали. Мотив нападавшего неизвестен. В Польше объявлен национальный траур, который будет действовать 8 и 9 ноября.

На юг России пришло аномальное похолодание: в прибрежной части Сочи начались интенсивные дожди и штормовой ветер. На Красной Поляне наблюдался мокрый снег, что привело к серьезным транспортным проблемам. Такая погода сохранится и в воскресенье, 8 ноября. Прогнозируются снегопад, гололедица. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

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