Научные эксперименты и экскурсии организовали в музее "Атом" на ВДНХ

Встречи с учеными, мастер-классы, научные эксперименты и специальные экскурсии проходят в музее "Атом" на ВДНХ. Программу организовали в честь третьего дня рождения музея.

Гости могут узнать о передовых разработках, в том числе о применении лунного грунта на Земле и тканевой инженерии. В научном марафоне участвуют представители атомной отрасли, преподаватели ведущих университетов, разработчики, деятели искусства и актеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.