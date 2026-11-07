Покупатели котят обвинили заводчицу из Люберец в продаже больных животных

Более 50 покупателей котят у заводчицы из подмосковных Люберец заявили, что приобрели больных животных. По словам владельцев, после покупки питомцам требовалось дорогостоящее лечение, некоторые из них погибли.

Одна из покупательниц потратила на ветеринарную помощь более 100 тысяч рублей. Пострадавшие создали общий чат, подали коллективное заявление в полицию и добиваются проверки деятельности заводчицы.

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