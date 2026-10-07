Бегемот Ксюша переместилась в комплекс "Животные Африки" в Московском зоопарке

Бегемот Ксюша переместилась в комплекс "Животные Африки" Московского зоопарка. Теплолюбивых животных постепенно переселяют в закрытые утепленные павильоны. Попугаи жако и какаду обживают "Дом птиц", а сурикаты и медоеды готовятся к зиме в теплых помещениях.

Манул Тимофей начал традиционную зажировку. К зиме он набирает вес и меняет мех на более густой. Для животных, которые не привыкли к холодному климату, сотрудники зоопарка меняют рацион, готовят утепленные вольеры и обеспечивают необходимое ветеринарное обслуживание.

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