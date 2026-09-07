Более 600 российских туристов застряли в Ханое из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии – рейс авиакомпании Vietnam Airlines должен был вылететь 6 сентября, но отменился и на следующий день.

Из-за пепла от шести извергающихся вулканов перебои с авиасообщением возникли по всей Юго-Восточной Азии, закрыты несколько аэропортов, задержаны и отменены сотни рейсов, в Джакарте застряли почти 170 тысяч человек. Российское посольство во Вьетнаме заверило, что готово оказать консульскую помощь, а туроператоры ведут переговоры с "Аэрофлотом" о пересадке туристов на альтернативные рейсы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

