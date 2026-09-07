Штрафы за езду на электросамокате без номера хотят ввести в России. Так сервисы кикшеринга будут бороться с пользователями, которые срывают, закрывают или портят идентификационные номера на электросамокатах. Об этом рассказал руководитель одного из сервисов.

Из‑за вандалов компаниям ежедневно приходится менять наклейки и ремонтировать тысячи устройств. Поэтому предлагают приравнять поездки без номера к нарушениям по аналогии с автомобилями. Пока инициатива находится на стадии обсуждения.

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