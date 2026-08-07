Ресторан Москвы начал проверку после обнаружения кишечной палочки в бургерах

Один из ресторанов столицы начал проводить внутреннюю проверку после обнаружения кишечной палочки в бургерах. Ранее Роскачество сообщило, что бактерии нашли в бургерах 5 из 20 крупнейших сетей быстрого питания.

Заведение планирует провести независимую экспертизу и отдать в лабораторию несколько бургеров с разных точек.

Как итоги проверки скажутся на работе ресторанов? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.