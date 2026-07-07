07 июля, 15:00Город
Манулу Тимофею из Московского зоопарка выбрали трех невест
Манулу Тимофею в Московском зоопарке подобрали трех возможных невест. Перед знакомством самки пройдут проверку здоровья и генетики. После этого специалисты примут решение о встрече животных.
В зоопарке отмечают, что даже после знакомства появление потомства не гарантировано, поскольку манулы должны подойти друг другу. Во время знакомства животные будут находиться в закрытом вольере, а наблюдать за процессом можно будет во время онлайн-трансляций.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.