Манулу Тимофею из Московского зоопарка выбрали трех невест

Манулу Тимофею в Московском зоопарке подобрали трех возможных невест. Перед знакомством самки пройдут проверку здоровья и генетики. После этого специалисты примут решение о встрече животных.

В зоопарке отмечают, что даже после знакомства появление потомства не гарантировано, поскольку манулы должны подойти друг другу. Во время знакомства животные будут находиться в закрытом вольере, а наблюдать за процессом можно будет во время онлайн-трансляций.

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