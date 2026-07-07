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07 июля, 11:45

Технологии

Закон о запрете авторизации через иностранные сервисы вступил в силу в России

Закон о запрете авторизации через иностранные сервисы вступил в силу в России

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Закон о запрете авторизации через иностранные сервисы идентификации вступил в силу 7 июля. Владельцы российских сайтов обязаны отказаться от западных систем, в противном случае им грозит штраф до 700 тысяч рублей.

Для входа на сайты и в приложения пользователи теперь должны использовать российские почтовые сервисы, номер телефона, портал "Госуслуг" или биометрию. Наказание предусмотрено только для владельцев, пользователям ничего не грозит.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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