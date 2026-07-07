Церемония прощания с народной артисткой Жемчужной началась в театре "Ромэн"

В Москве проходит церемония прощания с народной артисткой России Екатериной Жемчужной. Мероприятие началось в театре "Ромэн", где она служила более 60 лет.

Актриса скончалась 3 июля на 83-м году жизни. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

Жемчужная родилась в городе Щекино Тульской области. После окончания школы поступила в Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, однако через несколько месяцев забрала документы и перешла в театр "Ромэн" по приглашению главного режиссера Семена Баркана.

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