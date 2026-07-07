07 июля, 07:15Экономика
ФАС возбудила проверку против нескольких сетей АЗС столичного региона
ФАС возбудила дела против шести сетей АЗС Московского региона. Компании подозревают в одновременном повышении цен на бензин и дизельное топливо. Окончательные выводы будут сделаны после проверки.
Топливный рынок находится под усиленным контролем уже несколько месяцев. Весной ФАС предупреждала нефтяные компании о недопустимости необоснованного роста цен, позже аналогичные рекомендации получили отраслевые объединения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.