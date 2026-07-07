ФАС возбудила проверку против нескольких сетей АЗС столичного региона

ФАС возбудила дела против шести сетей АЗС Московского региона. Компании подозревают в одновременном повышении цен на бензин и дизельное топливо. Окончательные выводы будут сделаны после проверки.

Топливный рынок находится под усиленным контролем уже несколько месяцев. Весной ФАС предупреждала нефтяные компании о недопустимости необоснованного роста цен, позже аналогичные рекомендации получили отраслевые объединения.

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