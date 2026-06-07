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Новости

07 июня, 08:00

Спорт

Москвичам рассказали о главных спортивных событиях недели

Москвичам рассказали о главных спортивных событиях недели

Очереди образовались ради фото с участниками "Красочного забега" в Москве

"Москва – столица спорта": состоялся детский хоккейный турнир "Кубок адмирала Ушакова"

"Лето в Москве" приглашает на спортивные мероприятия на Тверском бульваре

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Открытые тренировки по боксу состоятся на площадках "Лета в Москве"

Международный союз велосипедистов расширил допуск российских спортсменов

С 5 по 7 июня Москва стала площадкой Недели легкой атлетики с участием спортсменов из более чем 20 стран. В программе 18 дисциплин, включая барьерный бег, спортивную ходьбу и тройной прыжок.

Параллельно в городе проходит фестиваль "Спортлэнд" с более чем 100 интерактивными площадками и свыше 25 видами спорта. Для гостей работают VR-зоны, симуляторы, организованы мастер-классы и встречи с известными спортсменами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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