Москвичам рассказали о главных спортивных событиях недели

С 5 по 7 июня Москва стала площадкой Недели легкой атлетики с участием спортсменов из более чем 20 стран. В программе 18 дисциплин, включая барьерный бег, спортивную ходьбу и тройной прыжок.

Параллельно в городе проходит фестиваль "Спортлэнд" с более чем 100 интерактивными площадками и свыше 25 видами спорта. Для гостей работают VR-зоны, симуляторы, организованы мастер-классы и встречи с известными спортсменами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.