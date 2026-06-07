Новости регионов: самодельный летательный аппарат потерпел крушение в Татарстане

В Татарстане потерпел крушение самодельный легкомоторный летательный аппарат. ЧП произошло вблизи села Казанбаш Арского района. По предварительным данным, на борту находился 57‑летний мужчина, который самостоятельно собрал судно.

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту около 12 километров. Это уже второй эпизод активности за неделю. В регионе действует красный код авиационной опасности. Пепловое облако сместилось в сторону Камчатского залива, жилые районы не затронуты.

В Анапе восстанавливают туристический сезон после разлива мазута. На ПМЭФ–2026 вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что местный песок стал чище, чем на ряде зарубежных курортов, включая Лазурный берег.

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