Работы более 300 мастеров представили на выставке-ярмарке "Жар-птица" в Москве

В Москве открылась выставка-ярмарка народных мастеров и художников России "Жар-птица. Осень-2026". Масштабное событие приурочено к Году единства народов России.

Экспозиция площадью четыре тысячи квадратных метров объединяет более 300 мастеров из 49 регионов страны, а также умельцев из Белоруссии. Здесь можно увидеть тончайшее елецкое кружево, торжокское золотное шитье, невесомые оренбургские платки, ростовскую финифть, дагестанские ковры и многое другое.

Среди самых необычных экспонатов – разделочные доски из дуба и ясеня в виде томов литературной классики, украшения из костяного фарфора с росписью золотом, а также точная копия храма, сделанная из серебра 925-й пробы. Кроме того, к зимнему сезону мастера подготовили елочные украшения на прищепках, миниатюрные игрушки для настольных елок и фигурки по мотивам легенд сибирской тайги.

Для семейного отдыха на выставке организовали интерактивную зону с мастер-классами по народному искусству. А в гастрономическом пространстве гостей ждут дегустации фермерских сыров, необычного сырного мармелада, ремесленного бездрожжевого хлеба и чая на алтайских травах.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова побывала на выставке и пообщалась с народными умельцами.