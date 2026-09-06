В Москве открылись первые пять станций Рублево-Архангельской линии метро, что улучшило транспортную доступность нескольких районов и сократило время в пути для пассажиров. В ближайшие 5–6 лет в столице планируется построить более 30 новых станций. Также будут развиваться МЦД, высокоскоростная магистраль Москва – Петербург, электробусный парк, промышленные зоны и медицинские сервисы с ИИ.

Зять американского лидера Джаред Кушнер и спецпосланник США Стив Уиткофф после встреч в Киеве заявили о желании возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате с участием России, США и Украины. Накануне они провели конструктивную встречу с Владимиром Путиным в Москве, где обсуждались первопричины конфликта, а также экономические проекты и взаимовыгодное сотрудничество между Россией и США.

Роспотребнадзор сообщил о регистрации противовирусного препарата НИОХ-14, созданного специалистами центра "Вектор" и Новосибирского института органической химии. Лекарство эффективно против вирусов натуральной оспы, оспы обезьян и коровьей оспы. Препарат уже прошел испытания и подтвердил свою эффективность.

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