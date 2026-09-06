06 сентября, 09:45Транспорт
Минтранс России прорабатывает с Китаем соглашение о пересечении границы на личном авто
Минтранс России прорабатывает с Китаем соглашение о пересечении границы на личном авто. По словам главы ведомства Андрея Никитина, проблем с пунктами пропуска нет – они технически готовы.
Сейчас идет обсуждение сроков действия водительских прав. Предстоит установить, на какой период российские водители получат возможность управлять авто в Китае, а китайские в России.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.