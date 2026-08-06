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06 августа, 17:15

Транспорт

Авиакомпания "Победа" изменила расписание из-за ограничений в аэропорту Сочи

Авиакомпания "Победа" изменила расписание из-за ограничений в аэропорту Сочи

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Авиакомпания "Победа" корректирует расписание из-за продолжительных временных ограничений в аэропорту Сочи. Некоторые рейсы задержаны или отменены, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Службы перевозчика работают в усиленном режиме. Они информируют и обслуживают клиентов в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.

В "Победе" добавили, что сервис вынужденного возврата позволяет самостоятельно вернуть билет в два клика, в том числе по невозвратным тарифам. Пассажиров просят проверять статус рейса заранее через бота, на сайте аэропорта вылета и на электронной почте, указанной при бронировании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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