Авиакомпания "Победа" изменила расписание из-за ограничений в аэропорту Сочи

Авиакомпания "Победа" корректирует расписание из-за продолжительных временных ограничений в аэропорту Сочи. Некоторые рейсы задержаны или отменены, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Службы перевозчика работают в усиленном режиме. Они информируют и обслуживают клиентов в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.

В "Победе" добавили, что сервис вынужденного возврата позволяет самостоятельно вернуть билет в два клика, в том числе по невозвратным тарифам. Пассажиров просят проверять статус рейса заранее через бота, на сайте аэропорта вылета и на электронной почте, указанной при бронировании.

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