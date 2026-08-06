Телеканал Москва 24 выяснил, что думают москвичи об обращениях "девушка" и "женщина"

Бытует мнение, что многим неприятно обращение "женщина", а предпочтительнее слово "девушка". Телеканал Москва 24 решил узнать у москвичей, так ли это и есть ли возрастная граница между этими словами.

Некоторые участницы опроса признались, что "девушка" звучит для них мягче и приятнее. Мужчины отметили, что чаще ориентируются на внешний вид и ситуацию, а в рабочих и официальных случаях выбирают нейтральные обращения.

По мнению ИИ, при общении с незнакомым человеком лучше не указывать возраст и пол, а использовать фразы "Извините", "Подскажите" или "Будьте добры". Об этом – в эфире телеканала Москва 24.