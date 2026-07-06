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Новости

06 июля, 15:15

Общество

Больше 80% москвичей поддержали идею сокращенной рабочей недели в опросе

Больше 80% москвичей поддержали идею сокращенной рабочей недели в опросе

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83% участников опроса в телеграм-канале "Москва 24" поддержали идею работать меньше дней при сохранении эффективности. Всего в голосовании приняли участие 5 909 человек. 17% респондентов высказались против.

Формат четырехдневной рабочей недели возможен в рамках Трудового кодекса по соглашению между работником и работодателем. При этом по закону график может быть и шестидневным, если это предусмотрено условиями работы и выполнением задач.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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