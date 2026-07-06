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06 июля, 07:15

Безопасность

Мошенники начали обманывать москвичей на удаленке

Мошенники начали обманывать москвичей на удаленке

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Мошенники начали обманывать москвичей, работающих удаленно, обещая возместить траты за домашний интернет. Злоумышленники звонят жертвам или присылают сообщения с обещаниями крупных выплат.

Аферисты утверждают, что для получения выплаты необходимо авторизоваться через "Госуслуги" и назвать платежные реквизиты карты. Таким образом они получают доступ к аккаунту и сбережениям жертвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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