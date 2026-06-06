В Москве отметили день рождения Александра Пушкина

В Москве отметили день рождения русского поэта Александра Пушкина.

Например, в Пушкинском музее состоялся большой музыкальный вечер. В составе оркестра были более 100 инструментов.

На площадке фестиваля "Театральный бульвар" на Чистопрудном бульваре зрители увидели постановку "Руслан и Людмила". Спектакль стал интерактивным: профессиональные актеры приглашали маленьких гостей на сцену, чтобы вместе прочитать знаменитые строки.

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