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06 июня, 23:30

Культура

В Москве отметили день рождения Александра Пушкина

В Москве отметили день рождения Александра Пушкина

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В Москве отметили день рождения русского поэта Александра Пушкина.

Например, в Пушкинском музее состоялся большой музыкальный вечер. В составе оркестра были более 100 инструментов.

На площадке фестиваля "Театральный бульвар" на Чистопрудном бульваре зрители увидели постановку "Руслан и Людмила". Спектакль стал интерактивным: профессиональные актеры приглашали маленьких гостей на сцену, чтобы вместе прочитать знаменитые строки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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