Уникальный прогулочный маршрут появился в Москве благодаря фестивалю "Сады и цветы"

Благодаря фестивалю "Сады и цветы", проходящему в рамках проекта "Лето в Москве", в столице появился уникальный прогулочный маршрут. Теперь москвичи и гости города могут почувствовать себя словно на курорте.

На площадках фестиваля представлены экзотические растения, которые привезли из южных питомников. В частности, гости смогут посмотреть на пальмы, агавы и алоэ. Одна из самых впечатляющих локаций – "Сад пяти континентов" на Манежной площади, где можно увидеть японский уголок с бонсаями, английский сад с розами и тропическую зону у Кремля.

Помимо цветочных композиций, гостей ждут разнообразные активности: на Тверском бульваре оборудовали 10 пространств со спортивными активностями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

