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06 июня, 19:30

Технологии

Минцифры изучит возможность проверки возраста на цифровых площадках

Минцифры изучит возможность проверки возраста на цифровых площадках

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Минцифры готовится рассмотреть возможность введения проверки возраста на онлайн‑платформах. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Эксперты уже анализируют, как подобные механизмы работают за рубежом и на отдельных цифровых площадках.

Министр отметил, что многие развитые страны, в том числе страны Европы, идут по пути более жестких ограничений. В качестве одного из примеров Минцифры рассматривает опыт игровой онлайн‑платформы Roblox.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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