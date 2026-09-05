Заседание штаба по ситуации на топливном рынке России пройдет 7 сентября

Заседание штаба по ситуации на топливном рынке пройдет 7 сентября. Об этом сообщил зампред правительства Александр Новак. На встрече обсудят соглашения регионов с частными заправками.

Запрет на экспорт дизеля пока сохранят. Ограничения готовы снять раньше 30 сентября при увеличении запасов топлива. Ситуация в Москве и Подмосковье стабильна, на заправках есть весь ассортимент бензина, очереди минимальны.

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