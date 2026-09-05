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05 сентября, 09:15

Экономика

Заседание штаба по ситуации на топливном рынке России пройдет 7 сентября

Заседание штаба по ситуации на топливном рынке России пройдет 7 сентября

Структура арендаторов начала меняться в торговых центрах Москвы

"Деньги 24": в ТЦ Москвы стало меньше вакантных площадей

Власти РФ могут снять ограничения на экспорт топлива раньше 30 сентября при наличии запаса

"Деньги 24": банки могут потерять до 100 млрд рублей из-за цифрового рубля

Штаб по ситуации на рынке топлива в России проведут 7 сентября

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Новак заявил о сохранении запрета на экспорт дизеля

Заседание штаба по ситуации на топливном рынке пройдет 7 сентября. Об этом сообщил зампред правительства Александр Новак. На встрече обсудят соглашения регионов с частными заправками.

Запрет на экспорт дизеля пока сохранят. Ограничения готовы снять раньше 30 сентября при увеличении запасов топлива. Ситуация в Москве и Подмосковье стабильна, на заправках есть весь ассортимент бензина, очереди минимальны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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