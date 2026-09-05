Москву ожидают дождливые дни 5 и 6 сентября

Москву ожидают дождливые и прохладные дни 5 и 6 сентября. Балтийский циклон достигнет столицы к полудню 5 сентября и принесет затяжные дожди, грозы и порывистый ветер. В городе действует желтый уровень погодной опасности до 21:00.

В течение суток 5 сентября может выпасть от 10 до 15 литров воды на квадратный метр, что составляет четвертую часть сентябрьской нормы. Скорость ветра достигнет 15 метров в секунду. Температура опустится до 15–17 градусов. Атмосферное давление упадет до 730 миллиметров ртутного столба.

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