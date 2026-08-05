05 августа, 18:15Происшествия
Квартира на улице Менжинского сгорела в день передачи ее новой владелице
Квартира на улице Менжинского в Москве сгорела в день, когда приставы приехали передавать ее законной владелице. Такое трагичное продолжение получила история преподавательницы Нино Цитлидзе.
Спустя 4 года после покупки квартиры она смогла доказать, что она добросовестный покупатель, и хотела заселиться в свою двухкомнатную квартиру в Бабушкинском районе.
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