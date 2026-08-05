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Новости

05 августа, 18:15

Происшествия

Квартира на улице Менжинского сгорела в день передачи ее новой владелице

Квартира на улице Менжинского сгорела в день передачи ее новой владелице

Пожар в ЦНИИмаш в подмосковном Королеве локализован

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Спасатели потушили пожар в квартире на улице Менжинского

Квартира на улице Менжинского в Москве сгорела в день, когда приставы приехали передавать ее законной владелице. Такое трагичное продолжение получила история преподавательницы Нино Цитлидзе.

Спустя 4 года после покупки квартиры она смогла доказать, что она добросовестный покупатель, и хотела заселиться в свою двухкомнатную квартиру в Бабушкинском районе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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