Квартира на улице Менжинского сгорела в день передачи ее новой владелице

Квартира на улице Менжинского в Москве сгорела в день, когда приставы приехали передавать ее законной владелице. Такое трагичное продолжение получила история преподавательницы Нино Цитлидзе.

Спустя 4 года после покупки квартиры она смогла доказать, что она добросовестный покупатель, и хотела заселиться в свою двухкомнатную квартиру в Бабушкинском районе.

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