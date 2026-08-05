Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 07:20

События

Юбилейная ночная экскурсия прошла в Московском метрополитене

Юбилейная ночная экскурсия прошла в Московском метрополитене

Собянин: развитие ЦТУ важно для развития экономики страны в целом

Эксперт рассказал, что в 32 регионах России не штрафуют за объезд пробок по обочине

Пассажиры могут спастись от жары в московском метро

Собянин рассказал о реконструкции двух путепроводов в районе Покровское-Стрешнево

В России могут поднять штрафы для водителей, которые объезжают пробки по обочинам

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 5 августа

Собянин рассказал о планах продлить МЦД за пределы столичного региона

На Ленинградском вокзале начала работу экспресс-касса

В России изменятся правила хранения оставленного в транспорте багажа

Зрители Москвы онлайн получили уникальную возможность побывать на экскурсии по ночному метрополитену. Она приурочена к 10-летию проекта "Метротур", который позволяет москвичам узнать, как устроена столичная подземка.

Ночная экскурсия – одна из самых популярных у пассажиров. За 10 лет в метрополитене провели более 100 таких туров, их посетили свыше 10 тысяч человек.

Маршрут стартует в электродепо "Измайлово", где в ходе иммерсивной прогулки можно услышать не только интересные факты о работе метро, но и личные истории сотрудников, трудившихся в столичной подземке в разные годы.

Кульминация тура – поездка на историческом составе 1935 года со светильниками-бра, отделкой под линкруст и знаменитыми диванами. Существует городская легенда, что при проектировании вагона партийный куратор строительства метро Лазарь Каганович поручил: "Мы должны каждому пассажиру дать по мягкому месту!".

Другие интересные факты и уникальные истории из жизни столичного метро узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

Читайте также
транспортметрогородвидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика