Юбилейная ночная экскурсия прошла в Московском метрополитене

Зрители Москвы онлайн получили уникальную возможность побывать на экскурсии по ночному метрополитену. Она приурочена к 10-летию проекта "Метротур", который позволяет москвичам узнать, как устроена столичная подземка.

Ночная экскурсия – одна из самых популярных у пассажиров. За 10 лет в метрополитене провели более 100 таких туров, их посетили свыше 10 тысяч человек.

Маршрут стартует в электродепо "Измайлово", где в ходе иммерсивной прогулки можно услышать не только интересные факты о работе метро, но и личные истории сотрудников, трудившихся в столичной подземке в разные годы.

Кульминация тура – поездка на историческом составе 1935 года со светильниками-бра, отделкой под линкруст и знаменитыми диванами. Существует городская легенда, что при проектировании вагона партийный куратор строительства метро Лазарь Каганович поручил: "Мы должны каждому пассажиру дать по мягкому месту!".

Другие интересные факты и уникальные истории из жизни столичного метро узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.