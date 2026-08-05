Москвичи смогут выполнить нормативы ГТО на Воробьевых горах 8 августа

На Воробьевых горах 8 августа будет работать площадка "ГТО в Москве". Горожане смогут выполнить нормативы как на знак отличия, так и вне зачета. Для этого подготовили специальное мобильное оборудование.

Гости площадки смогут получить консультации судей комплекса ГТО по общим вопросам и технике выполнения упражнений. Также пройдут тематические мероприятия, познавательные лекции и мастер-классы для детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.