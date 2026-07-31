18-летний австралиец Джонгкуч Мач может стать самым высоким игроком в истории НБА. В данный момент его рост составляет 2 метра 29 сантиметров – это всего на 2 сантиметра меньше рекорда легендарного Манута Бола, который был самым высоким игроком в лиге в конце 80-х – начале 90-х годов.

Мач способен забивать сверху практически без прыжка, а за необычную для таких габаритов подвижность его уже сравнивают с французским гигантом Виктором Вембаньямой. Уже сейчас за Джонгкучем охотятся лучшие американские университеты и даже некоторые клубы НБА.

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