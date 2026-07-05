Российская армия нанесла удар по украинским военным аэродромам

Вооруженные силы России нанесли удар по военным аэродромам ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, места производства и хранения беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских военных в 149 районах.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, участившиеся атаки Киева на гражданские объекты в России связаны с ухудшением положения ВСУ на фронте.

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