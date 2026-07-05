В Госдуме предложили ввести дистанционное оформление отпуска по уходу за ребенком

В Госдуме предложили перевести оформление отпуска по уходу за ребенком в электронный формат. Сейчас родителям необходимо подтверждать факт рождения ребенка, свое право на отпуск и отсутствие двойного оформления.

Законодатели считают, что переход к онлайн-формату позволит молодым семьям избежать сбора лишних справок, а также снизит нагрузку на работодателей. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.