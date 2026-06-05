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05 июня, 17:20

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Москвичам рассказали, как защитить интересы детей при сделках с недвижимостью

Москвичам рассказали, как защитить интересы детей при сделках с недвижимостью

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5 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Законное право. Как защитить интересы детей в сфере недвижимости".

Как правильно купить или продать квартиру, не нарушая права детей, и какие документы необходимы для проведения таких сделок? Кто имеет право представлять интересы ребенка и можно ли оспорить сделку, если нарушены его права? В каких случаях необходимо участие органов опеки и могут ли дети самостоятельно подписать договор?

На эти и другие вопросы ответили:

  • заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова;
  • начальник отдела регистрации объектов жилого назначения управления Росреестра по Москве Ирина Хабалова;
  • уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
  • директор ресурсного центра по вопросам опеки и попечительства "Содействие" Алла Дзугаева;
  • президент ассоциации "Гильдия профессиональных риелторов – ГРМ" Екатерина Векшина.

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