05 июня, 17:20События
Москвичам рассказали, как защитить интересы детей при сделках с недвижимостью
5 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Законное право. Как защитить интересы детей в сфере недвижимости".
Как правильно купить или продать квартиру, не нарушая права детей, и какие документы необходимы для проведения таких сделок? Кто имеет право представлять интересы ребенка и можно ли оспорить сделку, если нарушены его права? В каких случаях необходимо участие органов опеки и могут ли дети самостоятельно подписать договор?
На эти и другие вопросы ответили:
- заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова;
- начальник отдела регистрации объектов жилого назначения управления Росреестра по Москве Ирина Хабалова;
- уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
- директор ресурсного центра по вопросам опеки и попечительства "Содействие" Алла Дзугаева;
- президент ассоциации "Гильдия профессиональных риелторов – ГРМ" Екатерина Векшина.