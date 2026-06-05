Москвичам рассказали, как защитить интересы детей при сделках с недвижимостью

5 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Законное право. Как защитить интересы детей в сфере недвижимости".

Как правильно купить или продать квартиру, не нарушая права детей, и какие документы необходимы для проведения таких сделок? Кто имеет право представлять интересы ребенка и можно ли оспорить сделку, если нарушены его права? В каких случаях необходимо участие органов опеки и могут ли дети самостоятельно подписать договор?

На эти и другие вопросы ответили: