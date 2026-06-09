Температура может повыситься до 32 градусов в Москве

Жара пришла в Москву. Во вторник, 9 июня, синоптики обещают 29 градусов, а затем – до 32. Раньше июнь считался достаточно прохладным и дождливым месяцем, но климат меняется, и погодный календарь меняется вместе с ним.

По словам синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина, погода в выходные, 13–14 июня, будет определяться слабеющим антициклоном и усиливающимся влиянием ложбины, поэтому неустойчивость в атмосфере будет повышаться. Ожидается образование кучевых дождевых облаков, временами с грозой.

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