Эксперты проведут в регионах России большое исследование по ожирению

Каждый третий россиянин страдает от ожирения. По данным специалистов, проблема приобретает характер эпидемии.

Чтобы проблема не стала массовой, эксперты проведут во всех регионах страны большое исследование. Соответствующее соглашение было подписано на площадке Петербургского экономического форума (ПМЭФ) между компанией "Промомед" и Национальным медицинским исследовательским центром эндокринологии имени академика Ивана Ивановича Дедова.

Как будут бороться с этим заболеванием? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.