Москвичи могут посетить книжный фестиваль "Красная площадь" 6 и 7 июня

Москвичей ждут литературно-спортивные выходные – масштабный книжный фестиваль "Красная площадь", мероприятия проекта "Лето в Москве", красочный забег и многое другое.

Например, на книжном фестивале можно найти уникальные книги классиков и современных писателей. Кроме того, можно побеседовать с современными поэтами и принять участие в мастер-классах.

Также провести выходные можно на фестивале "Театральный бульвар". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.