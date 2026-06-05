Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 июня

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Глава государства рассказал о состоянии экономики страны, а также обозначил новый исторический выбор – между своими технологиями и цифровой зависимостью.

Президент также говорил о технологическом прогрессе, переезде госкомпаний в регионы, кадровом вопросе и технологической независимости. Кроме того, в центре внимания оказались вопросы поддержки бизнеса, инфляция, налоги, зарплаты.

Москва входит в рейтинг лучших городов для инвесторов – транспорт, сфера услуг, инновации. Все уникальные проекты были представлены на столичном стенде на ПМЭФ.

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