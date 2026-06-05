Москва стала лидером по числу заявок на премию в области будущих технологий

Москва стала лидером по числу заявок на Национальную премию в области будущих технологий "Вызов". Итоги заявочной кампании подвели на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Всего в 2026 году поступило около 1,5 тысячи заявок из 79 регионов России и 47 стран мира. В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург и Московская область. На Москву и Подмосковье пришлось почти 500 заявок.

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