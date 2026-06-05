Меньше месяца осталось до хоккейного матча между Россией и США

Меньше месяца осталось до товарищеского хоккейного матча России и США, который должен пройти в "Лужниках" 1 июля. Матч анонсировала американская сторона на Петербургском международном экономическом форуме.

В КХЛ заявляют, что их игроки не смогут принять участие из-за отпусков. Агент хоккеиста Александра Овечкина также сообщил, что спортсмен не выйдет на лед. Кто же будет играть?

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