Москва и Республика Татарстан возглавили рейтинг инвестиционного климата в России

Москва и Республика Татарстан заняли первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Об этом сообщили на презентации результатов национального рейтинга, которая прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Второе место в рейтинге разделили Нижегородская область и Московская область. Третью строчку заняли Сахалинская область, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан.

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