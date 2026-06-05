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05 июня, 11:00

Экономика

Москва и Республика Татарстан возглавили рейтинг инвестиционного климата в России

Москва и Республика Татарстан возглавили рейтинг инвестиционного климата в России

На ПМЭФ началась презентация Национального рейтинга инвестклимата в регионах России

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Москва и Республика Татарстан заняли первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Об этом сообщили на презентации результатов национального рейтинга, которая прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Второе место в рейтинге разделили Нижегородская область и Московская область. Третью строчку заняли Сахалинская область, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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