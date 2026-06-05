Суд обязал москвича навести порядок в квартире из-за антисанитарии

Суд обязал владельца квартиры в Москве навести порядок в жилом помещении из-за антисанитарной обстановки. Причиной разбирательства стали жалобы соседей на неприятный запах и захламленность. Во время проверки специалисты обнаружили, что все комнаты завалены мусором.

Ранее администрация направляла требования о приведении квартиры в порядок, которые владелец проигнорировал. Суд постановил вывезти мусор, провести дезинфекцию и привести жилье в надлежащее санитарное состояние.

Специалисты отмечают, что за стремлением годами копить вещи часто стоят психологические проблемы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.