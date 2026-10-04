Благоустроенная набережная появится до пляжа южнее Крылатского моста. Подготовительные работы уже идут. Она станет продолжением нового прогулочного маршрута вдоль Москвы-реки в Мнёвниковской пойме.

На Нижних Мнёвниках обустроили зоны отдыха на верхнем и нижнем уровнях, включая детские площадки, лавочки и качели. По словам урбаниста Дмитрия Кудинова, подвесные прогулочные тропы помогают сделать природный рельеф Мнёвниковской поймы доступным для жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.