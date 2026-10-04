Газоны и качели появились вдоль нового маршрута в Мнёвниковской пойме

Газоны и качели появились вдоль нового прогулочного маршрута в Мнёвниковской пойме. Здесь также установили скамейки и обустроили широкий настил вдоль Москвы-реки.

Продолжением маршрута станет благоустроенная набережная до пляжа южнее Крылатского моста, где уже идут подготовительные работы. Подвесные прогулочные тропы помогают сделать природный рельеф Мневниковской поймы доступным для жителей.

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