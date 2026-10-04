Победителей полумарафона "Моя столица" определили в Москве

Полумарафон "Моя столица" проходит в Москве. На дистанции 21 километр уже определили победителей. Забег закрывает беговой сезон и входит в число главных стартов сезона. Маршрут проходит по самым красивым локациям города.

Участники отмечают непростую трассу с подъемами и спусками, хорошую погоду и поддержку зрителей. Победитель полумарафона Ярослав Бякин отметил, что дистанция далась легко. Победительница Светлана Симакова рассказала, что с первых метров вышла вперед и старалась удерживать темп.

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