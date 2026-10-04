Фестиваль "Моя столица" завершает беговой сезон дистанцией в 21 километр

Самая длинная дистанция фестиваля "Моя столица" составляет 21 километр. Полумарафон проходит в Москве и закрывает беговой сезон. На старт вышли спортсмены со всей страны. Маршрут проходит по самым красивым локациям столицы.

По словам организатора проекта Игоря Блюмина, трасса непростая и включает спуски и подъемы. Участники бегут практически по двум берегам Москвы-реки, пересекают Бородинский мост и проходят по улице Косыгина. Старт и финиш находятся в одном месте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.