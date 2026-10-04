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04 октября, 09:45

Безопасность

Мошенники перед Днем учителя начали обманывать родителей и педагогов

Мошенники перед Днем учителя начали обманывать родителей и педагогов

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Перед Днем учителя мошенники придумали новые схемы обмана родителей, учеников и педагогов. Аферисты создают поддельные чаты класса и предлагают родителям перевести деньги на подарок по новым реквизитам или ссылке.

Ученикам злоумышленники предлагают проголосовать за любимого учителя в конкурсе. Ссылку присылают от имени взломанного аккаунта одноклассника, а на странице голосования просят ввести номер телефона и код из СМС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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