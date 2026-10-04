Движение ограничено на Бережковской набережной в Москве

В Москве продолжается полумарафон "Моя столица". Движение ограничено на Бережковской набережной от Воробьева шоссе до Бородинского моста и на улице Косыгина от Мосфильмовской до Ленинского проспекта.

Закроют Бородинский мост в сторону центра, съезд на Ростовскую набережную и участок улицы Лужники. Перекрытия будут снимать по мере продвижения участников. Информация обо всех ограничениях доступна в приложении и на сайте Дептранса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.