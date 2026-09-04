Почти 1,5 тысячи пар поженятся в Москве с 4 по 6 сентября. Для них будут работать все столичные дворцы бракосочетания и 24 выездные площадки проекта "Новые адреса счастья". Например, торжественные церемонии пройдут в усадьбе "Люблино" и дворце Дурасова.

Больше всего заявлений подали в Митинский Дворец бракосочетания. Там хотят пожениться 150 пар. В День города также будут чествовать юбиляров супружеской жизни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.