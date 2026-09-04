Штаб по ситуации на рынке топлива в России проведут 7 сентября

Власти обсудят соглашения регионов с частными АЗС 7 сентября. В этот день пройдет очередной штаб по ситуации на рынке топлива. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Александр Новак на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Россия пока сохранит запрет на экспорт дизельного топлива. Власти готовы снять ограничения раньше 30 сентября или после этого срока, если запасы топлива увеличатся и оно будет в избытке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.