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Новости

04 сентября, 07:45

Технологии

Московский медицинский ИИ-проект по прогнозированию инсультов признали на саммите ООН

Московский медицинский ИИ-проект по прогнозированию инсультов признали на саммите ООН

Московский Центр диагностики и телемедицины могут включить в международный консорциум

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Московский проект по раннему выявлению риска сердечно-сосудистых заболеваний получил признание ООН. На саммите "ИИ во благо" в Женеве эксперты наградили столичную разработку с использованием генеративного искусственного интеллекта.

ВОЗ высоко оценила московский опыт цифровизации. Организация рассматривает возможность включения столичного Центра диагностики и телемедицины в международный консорциум из 20 университетов и исследовательских центров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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