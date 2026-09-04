Московский медицинский ИИ-проект по прогнозированию инсультов признали на саммите ООН

Московский проект по раннему выявлению риска сердечно-сосудистых заболеваний получил признание ООН. На саммите "ИИ во благо" в Женеве эксперты наградили столичную разработку с использованием генеративного искусственного интеллекта.

ВОЗ высоко оценила московский опыт цифровизации. Организация рассматривает возможность включения столичного Центра диагностики и телемедицины в международный консорциум из 20 университетов и исследовательских центров.

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